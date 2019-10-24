Региональную доплату к пенсии получат почти 30 тысяч жителей Псковской области

16:38, 24 октября 2019, ПАИ

На октябрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания (ПОС) намерены рассмотреть закон, касающийся установления с 2020 года региональной социальной доплаты к пенсии тем псковичам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Такая выплата предусмотрена федеральным законодательством.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области составила 9 тысяч 529 рублей. Так как в регионе эта цифра выше, чем в целом по России, то у Псковской области возникает обязанность по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии – разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера в Псковской области и материальным обеспечением пенсионера.

По прогнозам, число получателей региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году составит 29 тысяч 369 человек, а средний размер доплаты – 2 тысячи 250 рублей 90 копеек на человека. Годовой объём выплат оценивается в 708 млн 881 тысячу рублей. 93% расходов возьмёт на себя федеральный бюджет, софинансирование региона составит 7%. Расходы на доставку социальной доплаты также будут покрываться из областного бюджета.