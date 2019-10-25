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Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове

25 октября в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса состоялось торжественное открытие форума молодежных избирательных комиссий Псковской области «Формула выбора», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Открыл мероприятие председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. «Мы рад, что вы смогли приехать сюда, - отметил он. - С учётом складывающейся общественно-политической жизни сегодня есть необходимость создания молодежных избирательных комиссий».

Михаил Иванов подчеркнул, что молодежь все более активно принимает участие в избирательном процессе. «С учетом изменения технологий и вашей технической подготовленности, когда внедряются уже электронные системы голосования, очень необходимо, чтобы вы активно принимали участие в избирательном процессе, - отметил председатель облизбиркома. - Мы на вас смотрим, как на наш будущий резерв для проведения избирательных компаний в Псковской области».

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников форума поприветствовал его заместитель Николай Цветков. «Все вместе мы с вами делаем большое дело – формируем гражданскую правовую позицию наших земляков», - подчеркнул он.

«Мы очень надеемся, что вы станете нашим передовым отрядом, когда Псковское областное Собрание, надеюсь, поддержит инициативу избиркома и примет ряд очень важных решений, в том числе, поддержит законопроект о территориальных избирательных комиссиях Псковской области, наделенных правом юридического лица», - сказал Николай Цветков.

Вице-губернатор также отметил, что за электронным голосованием большое будущее. «Кому, как не вам, молодому поколению, которое на «ты» с компьютером, работать в этом направлении», - обратился он к присутствующим.

«Отрадно, что этот форум проходит в преддверии большого государственного праздника - Дня народного единства. Мы все с вами одна большая команда», - отметил Николай Цветков и пожелал собравшимся продуктивной работы на форуме.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко отметил, что форум молодежных избирательных комиссий Псковской области «Формула выбора» посвящен новациям, которые предстоит внедрить в жизнь избирательной системы Псковской области. Он от имени депутатов облсобрания выразил надежду, что все участники форума станут теми преемниками на местах, которые будут осуществлять честные и прозрачные выборы.

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