Приём заявок на конкурс «Лидеры России - 2020» завершится 27 октября

19:23, 25 октября 2019, ПАИ

27 октября в 23:59 завершится регистрация участников на конкурс управленцев «Лидеры России - 2020». На данный момент на конкурс поданы 180 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира. От Псковской области заявились 350 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова.

Он уточнил, что самыми активными оказались жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов. При этом руководитель конкурса почеркнул, что активность рассчитывалась по соотношению количества поступивших заявок к численности населения в каждом регионе округа.

В этом году введены три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф.

Все победители конкурса получат образовательный грант и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За два предыдущих года на конкурс были поданы более 420 тысяч заявок. Назначения на высокие посты получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Жителей Псковской области к участию в конкурсе «Лидеры России» призвал глава региона Михаил Ведерников.