Самых популярных актеров и актрис выбрали в США

11:57, 03 ноября 2019, ПАИ

Дженнифер Энистон стала самой популярной личностью среди актеров и киноактрис в США. Как пишет ТАСС, она дебютировала в рейтинге, опубликованном в субботу профильным журналом The Hollywood Reporter.

Дженнифер Энистон сместила с позиции лидера рейтинга актера Дуэйна Джонсона по прозвищу «Скала», который занял 2-е место, а 3-е место досталось актрисе Лили Рейнхарт. Замкнули первую пятерку Камила Мендес и Гэбриэл Юнион. Далее расположились Джордж Такей, Мэделин Петш, Приянка Чопра, Нина Добрев и Эмили Ратаковски.

Отмечается, что список по заказу журнала подготовила аналитическая компания MVPindex, которая изучала предпочтения пользователей социальных сетей Facebook, Instagram, сервиса микроблогов Twitter и видеохостинга YouTube за календарную неделю, завершившуюся 29 октября.