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Общество

Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114%

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2019 года.

В III квартале 2019 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

Выручка выросла на 15,5% в сравнении с III кварталом 2018 года и достигла 43,1 млрд рублей;

Показатель EBITDA составил 18 млрд рублей − увеличился на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Показатель рентабельности EBITDA достиг 41,9%, увеличившись на 9 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года;

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2018 года на 34,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 13,8%;

Чистая прибыль достигла 3,4 млрд рублей – рост на 114,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 34% и достиг значения 1,9.

Показатель (млрд рублей)

Q3 2018

Q3 2019

Изменение

 

YTD 2018

YTD 2019

Изменение

Операционная выручка

37,3

43,1

15,5%

105,3

120,5

14,4%

EBITDA

12,3

18

47,1%

32,6

49,7

52,2%

Рентабельность EBITDA, %

32,9%

41,9%

9 п. п.

31,0%

41,2%

10,2 п. п.

CAPEХ

4,4

5,9

34,6%

16,1

22

36,7%

Чистая прибыль

1,6

3,4

114,3%

2,6

7

168,9%
               

В III квартале 2019 года Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей:

Квартальный отток абонентов сократился на 0,6 п. п. и составил 8,5%;

Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель

Q3 2018

Q3  2019

Изменение

 

YTD    2018

YTD 2019

Изменение

Отток (%)

 9,1%

8,5%

(0,6 п. п.)

27,7%

25,3%

 (2,4 п. п.)

«Tele2 вновь демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса. Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии. Реализуя стратегию «Другие правила», в третьем квартале мы запустили революционный для рынка продукт – «Биржу Tele2». Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории – «цифровым» клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании», - сказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

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