Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114%
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2019 года.
В III квартале 2019 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:
Выручка выросла на 15,5% в сравнении с III кварталом 2018 года и достигла 43,1 млрд рублей;
Показатель EBITDA составил 18 млрд рублей − увеличился на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Показатель рентабельности EBITDA достиг 41,9%, увеличившись на 9 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года;
Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2018 года на 34,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 13,8%;
Чистая прибыль достигла 3,4 млрд рублей – рост на 114,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 34% и достиг значения 1,9.
|
Показатель (млрд рублей)
|
Q3 2018
|
Q3 2019
|
Изменение
|
YTD 2018
|
YTD 2019
|
Изменение
|
Операционная выручка
|
37,3
|
43,1
|
15,5%
|
105,3
|
120,5
|
14,4%
|
EBITDA
|
12,3
|
18
|
47,1%
|
32,6
|
49,7
|
52,2%
|
Рентабельность EBITDA, %
|
32,9%
|
41,9%
|
9 п. п.
|
31,0%
|
41,2%
|
10,2 п. п.
|
CAPEХ
|
4,4
|
5,9
|
34,6%
|
16,1
|
22
|
36,7%
|
Чистая прибыль
|
1,6
|
3,4
|
114,3%
|
2,6
|
7
|
168,9%
В III квартале 2019 года Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей:
Квартальный отток абонентов сократился на 0,6 п. п. и составил 8,5%;
Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
|
Показатель
|
Q3 2018
|
Q3 2019
|
Изменение
|
YTD 2018
|
YTD 2019
|
Изменение
|
Отток (%)
|
9,1%
|
8,5%
|
(0,6 п. п.)
|
27,7%
|
25,3%
|
(2,4 п. п.)
«Tele2 вновь демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса. Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии. Реализуя стратегию «Другие правила», в третьем квартале мы запустили революционный для рынка продукт – «Биржу Tele2». Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории – «цифровым» клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании», - сказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.