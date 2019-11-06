Автошоу пройдёт в псковском «Акваполисе» 9 ноября

17:05, 06 ноября 2019, ПАИ

9 ноября в 16:00 в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» состоится автошоу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

По их словам, мероприятие будет проходить с участием бестселлеров французского автопрома и девушек-моделей. Кроме того, отдельную презентацию устроит картинг-центр, который располагается на цокольном этаже «Акваполиса».

В программе мероприятия заявлены бесплатный тест-драйв, знакомство с автомобилями прямо в атриуме «Акваполиса», шоу, стилизованная фотозона, розыгрыш призов и много другое.

Вход на автошоу бесплатный.