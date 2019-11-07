0
19:30
Ключи от 11 автомобилей вручили власти Псковской области сотрудникам Госавтоинспекции
17:08
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:32
Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок до конца июля 2020 года
16:08
Шествие коммунистов Пскова в честь 102-летия со дня Октябрьской революции (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:46
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
15:33
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
15:25
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
Еще новости
Общество

Межведомственная конференция состоялась в Псковском филиале Академии ФСИН России

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась конференция «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия», которая собрала представителей органов государственной власти, профессорско-преподавательский состав российских ведомственных вузов и образовательных организаций Северо-Западного федерального округа, ведущих специалистов силовых ведомств региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии.

Участников приветствовал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин. Он отметил актуальность и важность темы, выбранной для обсуждения на конференции, и пожелал всем интересного плодотворного диалога.

Заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Дмитрий Прокофьев уделил особое внимание в своем выступлении вопросам организации межведомственного взаимодействия при работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

О проблемах взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих охрану правопорядка на современном этапе развития, прозвучало в выступлениях представителей Управления Росгвардии, УМВД, УФСИН, УФССП России по Псковской области.

В ходе конференции работали две секции – «Актуальные вопросы деятельности правоохранительных органов» и «История развития и взаимодействия правоохранительных органов России» и с докладами на них выступили не только представители силовых ведомств, но и образовательных организаций – Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, Псковского государственного университета, Пермского института ФСИН России, Воронежского института ФСИН России.

Также сообщается, что по итогам научного мероприятия, организованного кафедрой государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, будет издан сборник с выступлениями участников конференции «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ключи от 11 автомобилей вручили власти Псковской области сотрудникам Госавтоинспекции
07 ноября 2019
Ключи от 11 автомобилей вручили власти Псковской области сотрудникам Госавтоинспекции
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 ноября 2019
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок до конца июля 2020 года
07 ноября 2019
Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок до конца июля 2020 года
Шествие коммунистов Пскова в честь 102-летия со дня Октябрьской революции (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 ноября 2019
Шествие коммунистов Пскова в честь 102-летия со дня Октябрьской революции (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
07 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
07 ноября 2019
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
07 ноября 2019
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»
07 ноября 2019
Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен»

Идет загрузка...