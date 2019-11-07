Межведомственная конференция состоялась в Псковском филиале Академии ФСИН России

16:18, 07 ноября 2019, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась конференция «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия», которая собрала представителей органов государственной власти, профессорско-преподавательский состав российских ведомственных вузов и образовательных организаций Северо-Западного федерального округа, ведущих специалистов силовых ведомств региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии.

Участников приветствовал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин. Он отметил актуальность и важность темы, выбранной для обсуждения на конференции, и пожелал всем интересного плодотворного диалога.

Заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Дмитрий Прокофьев уделил особое внимание в своем выступлении вопросам организации межведомственного взаимодействия при работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

О проблемах взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих охрану правопорядка на современном этапе развития, прозвучало в выступлениях представителей Управления Росгвардии, УМВД, УФСИН, УФССП России по Псковской области.

В ходе конференции работали две секции – «Актуальные вопросы деятельности правоохранительных органов» и «История развития и взаимодействия правоохранительных органов России» и с докладами на них выступили не только представители силовых ведомств, но и образовательных организаций – Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, Псковского государственного университета, Пермского института ФСИН России, Воронежского института ФСИН России.

Также сообщается, что по итогам научного мероприятия, организованного кафедрой государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, будет издан сборник с выступлениями участников конференции «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия».