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Общество

В Пустошке сыграли первую свадьбу в новом зале для бракосочетаний

В Пустошке сыграли свадьбу в новом зале для регистраций брака. Фото: Игорь Славин.

9 ноября в Пустошке сыграли свадьбу Ольга Даниленко и Ярослав Ковригин. Поздравить молодых приехали член Совета Федерации Елена Бибикова, председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов. Причиной появления высоких гостей на празднике стало то, что это была первая свадьба в новом зале для регистраций брака Пустошкинского ЗАГСа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Раньше ЗАГС занимал два помещения - в одном располагался сам, в другом проводили торжественную часть. Рядом. Но для того, чтобы проводить церемонию, необходимо было пройти по улице. Это, согласитесь, неудобно», - сообщил  председатель Собрания депутатов Пустошкинского района Дмитрий Зарембо.

Он добавил, что невеста - из местных, а вот жених - из Новгорода. Но пара планирует жить именно в Пустошке. 

Сергей Шерстобитов зачитал приветственный адрес от главы региона первой паре, зарегистрировавшей брак в новом зале для торжеств в Пустошке. Фото: Игорь Славин.

«Открытие нового зала для регистраций - это значимое событие для всего района. Во-первых, у ЗАГСа появилось свое просторное светлое помещение, а во-вторых, люди продолжают жениться, значит, район живет», - сказал Дмитрий Зарембо.

«Мне кажется, что свадьба -  одно из самых ярких событий в жизни человека. Желаю вам создать хорошую крепкую семью. Такие семьи – основа государства», - обратилась к молодоженам Елена Бибикова во время торжественной церемонии. Она отметила, что сейчас в России существует множество различных программ и проектов поддержки семей. 

Елена Бибикова напомнила, что вопрос предоставления нового зала для регистрации брака был решен по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. И теперь у жителей района появилась возможность сыграть свадьбу в достойной торжественной обстановке. 

Высокие гости вручили цветы и подарки паре, первой сыгравшей свадьбу в новом зале Пустошкинского ЗАГСа. Фото: Игорь Славин.

Поздравительный адрес от имени губернатора молодоженам зачитал Сергей Шерстобитов. «Сегодня один из самых памятных дней в вашей жизни! Желаю вам, чтобы спустя годы вы помнили эти моменты. Берегите друг друга, старайтесь понимать друг друга. Пусть дом ваш будет наполнен детским смехом, теплом», - сказал он. 

Жениху и невесте вручили цвета и подарки. 

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