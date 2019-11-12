Facebook запускает собственную систему электронных платежей

23:00, 12 ноября 2019, ПАИ

Компания Facebook объявила о запуске собственной системы электронных платежей Facebook Pay, пишет ТАСС.

«Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp», - говорится в сообщении компании.

Согласно заявлению, новый сервис позволит сохранять платежную информацию в приложениях, которую не нужно будет вводить каждый раз, когда пользователь захочет сделать покупку.

Сервис запустят на этой неделе в соцсетях Facebook и Instagram для пользователей, проживающих на территории США. Компания заявляет, что в дальнейшем планирует предоставить доступ к сервису на территории других стран.