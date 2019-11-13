Семь автовокзалов реконструируют в Псковской области

12:03, 13 ноября 2019, ПАИ

Семь автовокзалов реконструируют в тех районах Псковской области, которые определены как «точки роста». Об этом в интервью ГТРК «Псков» рассказала заместитель губернатора региона Нинель Салагаева.

Она подчеркнула, что ремонт автовокзалов необходим, поскольку они являются лицом муниципальных образований, куда приезжают туристы, где проживают люди. «Этим тоже нужно заниматься, это всё в программу заложено», — отметила Нинель Салагаева.

Вице-губернатор напомнила, что 2 млрд 180 млн рублей заложены на замену автобусного парка предприятия «Псковпассажиравтотранс». «Эта цифра расчётная, она появилась исходя из первоочередной замены того устаревшего, самортизированного подвижного состава», — пояснила она. По словам Нинель Салагаевой, планируется приобрести порядка 170 автобусов особо большого класса, и около 120 — большого.

Заместитель главы региона подчеркнула, что вопрос обновления парка Псковпассажиравтотранса – животрепещущий и находится в стадии обсуждения. «На сегодняшний день пока решение не принято: будет ли это льготное субсидирование, или это будет льготный лизинг, который предусмотрен существующими программами по линии Минпромторга», - пояснила Нинель Салагаева.