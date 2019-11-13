Делегация ПсковГУ принимает участие в Первом форуме ректоров вузов России и Великобритании

23:00, 13 ноября 2019, ПАИ

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и проректор по международной деятельности Арсений Парфёнов приняли участие в Первом форуме ректоров университетов Великобритании и России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

фото пресс-службы ПсковГУ

В рамках форума делегация ПсковГУ посетила круглый стол на тему взаимодействия в сфере образования и науки между университетами России и Великобритании. На круглом столе обсуждались вопросы поддержки молодых учёных, академической мобильности, связи университетов с предприятиями.

Наталья Ильина предложила рассмотреть вопрос сотрудничества между российскими и британскими вузами с позиции стратегии развития регионов.

фото пресс-службы ПсковГУ

«Акцент необходимо сделать на инвестиционные проекты, взаимодействие городов разных стран и бизнес-партнерство ключевых предприятий и корпораций, под задачи которых и должно формоваться партнерство российских и британских учёных, студентов и вузов в целом», - подчеркнула врио ректора ПсковГУ.

Форум проходит с 11 по 14 ноября в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. В работе форума принимают участие около 100 ректоров и представителей британских и российских университетов.