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Общество

О сожженных деревнях и нацистских зверствах говорили историки России и Белоруссии в Пскове

О сожженных деревнях и нацистских зверствах говорили историки России и Белоруссии в Пскове 15 ноября в рамках Второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На секции «Великая Отечественная война: события, судьбы, источники, память» в Центре студенческих инициатив ПсковГУ научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, исполнительный секретарь российско-белорусской Ассоциации историков «Союзная инициатива памяти и согласия», координатор проекта «Сожженые деревни. Хатынь и ее сестры» Дмитрий Суржик рассказал о совместном российско-белорусском проекте, куратором которого он выступает.

Дмитрий Суржик пояснил, что целью проекта является составление открытой электронной базы сожженных населенных пунктов на территории РСФСР. По его словам, в Белоруссии существует соответствующая электронная база с 2013 года, в которой каждый может найти сведения о том или ином населенном пункте

Спикер отметил, что в российской обществе присутствует непонимание важности темы о сожженных деревнях, а также отсутствует общая площадка, чтобы обсуждать это направление. «Великая Отечественная война — это не только фронт, но и трагедия погибшего мирного населения», — подчеркнул Дмитрий Суржик и акцентировал внимание на важности проводимой научно-практической конференции.

Тему о нацистских зверствах в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области подняла доцент кафедры отечественной истории XX–XXI веков Института истории и международных отношений Южного федерального университета Людмила Табунщикова. Она отметила, что один из первых расстрелов евреев в годы войны произошел в Ростовской области, где расстреляли около 27 тысяч человек.

14-15 ноября в Пскове проходит Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которой, помимо прочего, говорят об итогах работы с рассекреченными документами УФСБ России по Псковской области и о новых данных по истории региона в период фашистской оккупации. 

Познакомиться с рассекреченными документами о преступлениях нацистов можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>

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