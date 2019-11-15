Герой России Алексей Романов встретился с псковскими студентами

14:31, 15 ноября 2019, ПАИ

Герой России, референт управления президента РФ по общественным проектам Алексей Романов встретился с псковскими студентами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Общение с учащимися Псковского государственного университета, Псковского кооперативного техникума и Псковского агротехнического колледжа состоялось в проектном офисе «Команды 2018» в рамках федерального проекта «Диалог на равных».

Алексей Романов рассказал участникам встречи о службе в воздушно-десантных войсках и работе с общественными проектами. «Когда у меня спрашивают почему у меня получается сделать то, что не получается у других, я отвечаю — у меня были хорошие преподаватели! Поэтому, учитесь, ребята!» — пожелал студентам Алексей Романов.

Проект «Диалог на равных» реализуется по инициативе Федерального агентства по делам молодежи. В рамках проекта проводятся встречи известных политиков, спортсменов, деятелей культуры, бизнесменов со студентами. В Псковской области состоялось уже 10 таких встреч, в которых приняли участие свыше 600 человек.