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Общество

Проект «Талантливые дети — будущее России» запустили Псковская епархия и региональное отделение Союза художников

Фото Псковской епархии

Проект «Талантливые дети — будущее России» запустила Псковская епархия и региональное отделение Союза художников России 16 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии, проект реализуется при участии областной общественной организации многодетных семей «Дети – наше будущее».

Отмечается, что этому проекту уже пять лет, но в этом году его продолжение стало возможным благодаря поддержке митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Фото Псковской епархии

Заслуженный художник России, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк рассказал, что в выставочном зале Псковского отделения Союза художников по субботам с детьми будут проводить тематические занятия, посвященные истории Пскова, церковным праздникам, святыням, а также княгине Ольге и князю Александру Невскому.

Фото Псковской епархии

«С ребятами будут заниматься пять профессиональных художников. По итогам мы проведем четыре выставки, посвященные Рождеству, Пасхе, Дню Победы и Дню защиты детей», – добавил Виктор Лысюк.

Также с напутственными речами выступили настоятель храма апостолов Петра и Павла с буя протоиерей Дмитрий Куминов и председатель ПОООМС «Дети — наше будущее» Светлана Петрова.

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