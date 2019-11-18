Псковские школьные музеи могут пройти сертификацию

12:38, 18 ноября 2019, ПАИ

Музей Победы проводит добровольную сертификацию школьных музеев. Принять в неё участие могут и школьные музеи Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Программа «Школьный музей Победы» предлагает создать единое музейное информационное пространство. Участникам проекта окажут научно-методическую, организационную и экспертно-аналитическую помощь. Партнеры проекта смогут обмениваться лучшими практиками в области музейной педагогики и в создании уникальных экспозиций и интерактивных форм работы с учащимися.

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций России. Статус партнера Музея Победы учреждения получат после прохождения процедуры сертификации. После этого появится возможность был представленным в рейтинге лучших школьных музеев России.

Для участия в программе нужно заполнить заявку или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.