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Общество

Псковские школьные музеи могут пройти сертификацию

Музей Победы проводит добровольную сертификацию школьных музеев. Принять в неё участие могут и школьные музеи Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Программа «Школьный музей Победы» предлагает создать единое музейное информационное пространство. Участникам проекта окажут научно-методическую, организационную и экспертно-аналитическую помощь. Партнеры проекта смогут обмениваться лучшими практиками в области музейной педагогики и в создании уникальных экспозиций и интерактивных форм работы с учащимися.

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций России. Статус партнера Музея Победы учреждения получат после прохождения процедуры сертификации. После этого появится возможность был представленным в рейтинге лучших школьных музеев России.

Для участия в программе нужно заполнить заявку или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

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