В декабре псковичи смогут сходить в аквапарк со скидкой

17:51, 25 ноября 2019, ПАИ

29 ноября псковичи смогут купить билеты на поход в аквапарк «Акваполис» в декабре со скидкой. Как сообщили Псковскому агентству информации в ТРК «Акваполис», в рамках «Черной пятницы» билеты в аквапарк можно будет приобрести за 555 рублей.

Учитывая повышенный интерес к акции, в одни руки будут продавать не более пяти билетов. С таким билетом аквапарк можно будет посетить на 3 часа с 1 по 31 декабря в часы работы аквапарка.

Водный комплекс расположен в торгово-развлекательном центре «Акваполис» на улице Кузбасской дивизии, 19. Аквапарк занимает 3,2 тысячи кв. метров, его вместимость - до 800 человек. Здесь есть большой бассейн с аттракционами и температурой воды около 30 градусов, спа-бассейн, зона которого включает в себя римскую парную, зону отдыха и джакузи. По периметру бассейна расположены анатомические шезлонги с подогревом и массажерами. В термальной части «Акваполиса» располагаются две бани и четыре сауны.

Также в аквапарке имеются три горки разной высотности и уровня экстремальности: горка высотой спуска 11 метров, высотой 16 метров с выходом на улицу и семейная горка увеличенной ширины.

Для маленьких посетителей предусмотрен отдельный детский бассейн с безопасными горками и температурой воды 36 градусов. Возле бассейна находится бар с разнообразным меню и коктейльной картой.