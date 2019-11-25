0
18:27
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
17:36
Мужчина на кухне — 3.0. №23. Бигос от Максима Колпакова
16:33
Несколько способов для оплаты работы в Псковском кремле предложат экскурсоводам
16:25
Великолукский фотограф Лев Соломатин пополнил список претендентов премии «Народное признаие-2019»
15:45
Псковский стилист подготовила артистов к записи новогоднего шоу на МУЗ-ТВ
15:43
Жители нового района псковской Родины остались без тепла из-за остановки котельной
15:33
Борис Елкин проконтролировал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино
Еще новости
Общество

В декабре псковичи смогут сходить в аквапарк со скидкой

29 ноября псковичи смогут купить билеты на поход в аквапарк «Акваполис» в декабре со скидкой. Как сообщили Псковскому агентству информации в ТРК «Акваполис», в рамках «Черной пятницы» билеты в аквапарк можно будет приобрести за 555 рублей.

Учитывая повышенный интерес к акции, в одни руки будут продавать не более пяти билетов. С таким билетом аквапарк можно будет посетить на 3 часа с 1 по 31 декабря в часы работы аквапарка.

Водный комплекс расположен в торгово-развлекательном центре «Акваполис» на улице Кузбасской дивизии, 19. Аквапарк занимает 3,2 тысячи кв. метров, его вместимость - до 800 человек. Здесь есть большой бассейн с аттракционами и температурой воды около 30 градусов, спа-бассейн, зона которого включает в себя римскую парную, зону отдыха и джакузи. По периметру бассейна расположены анатомические шезлонги с подогревом и массажерами. В термальной части «Акваполиса» располагаются две бани и четыре сауны.

Также в аквапарке имеются три горки разной высотности и уровня экстремальности: горка высотой спуска 11 метров, высотой 16 метров с выходом на улицу и семейная горка увеличенной ширины. 

Для маленьких посетителей предусмотрен отдельный детский бассейн с безопасными горками и температурой воды 36 градусов. Возле бассейна находится бар с разнообразным меню и коктейльной картой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
25 ноября 2019
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
Несколько способов для оплаты работы в Псковском кремле предложат экскурсоводам
25 ноября 2019
Несколько способов для оплаты работы в Псковском кремле предложат экскурсоводам
Великолукский фотограф Лев Соломатин пополнил список претендентов премии «Народное признаие-2019»
25 ноября 2019
Великолукский фотограф Лев Соломатин пополнил список претендентов премии «Народное признаие-2019»
Псковский стилист подготовила артистов к записи новогоднего шоу на МУЗ-ТВ
25 ноября 2019
Псковский стилист подготовила артистов к записи новогоднего шоу на МУЗ-ТВ 1
Жители нового района псковской Родины остались без тепла из-за остановки котельной
25 ноября 2019
Жители нового района псковской Родины остались без тепла из-за остановки котельной
Борис Елкин проконтролировал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино
25 ноября 2019
Борис Елкин проконтролировал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино
Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе
25 ноября 2019
Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
25 ноября 2019
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело

Идет загрузка...