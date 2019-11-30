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«Отвертка у водителя»: «квест от Псковпассажиравтотранса» обнаружили горожане в одном из автобусов
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Общество

«Отвертка у водителя»: «квест от Псковпассажиравтотранса» обнаружили горожане в одном из автобусов

Фото: «Инцидент Псков»@«ВКонтакте»

В Пскове в одном из городских автобусов пассажиры обнаружили «квест» от предприятия «Псковпассажиравтотранс». Об этом пишут пользователи в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Дело в том, что молоток для аварийного разбития стекла в окнах прикручен шурупом к внутренней металлической обшивке автобуса, при том, что обычно молоток так не крепят, чтобы им можно было в случае аварии легко воспользоваться и он был доступен.

«При аварии найди отвёртку, чтобы открутить молоток для разбития стекла», - написал автор.

«Отвертка у водителя», - отметили в комментариях к посту.

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