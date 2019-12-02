Ужесточить наказание за сбыт наркотиков в Сети предложили в Госдуме

09:14, 02 декабря 2019, ПАИ

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети, увеличив максимальный срок лишения свободы за такие преступления до 25 лет. Соответствующие официальное письмо отправлено главе МВД России Владимиру Колокольцеву, пишет газета «Известия».

С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Вопрос будет обсуждаться на парламентских слушаниях 2 декабря.

«Продажи наркотиков в интернете и особенно в даркнете отследить намного сложнее. Это абсолютно разные затраты, когда сотрудники МВД напрямую находят человека, который фасовал и продавал наркотики, и когда речь идет о виртуальной реальности, где объемы продаж больше, а риск быть пойманным сегодня минимальный», — отметил депутат.

В письме речь идет о том, что объем продажи наркотиков в России увеличивается, несмотря на принимаемые меры. Более того, именно на территории РФ расположена «крупнейшая интернет-площадка в мире по продаже наркотиков».

В Общественном совете при МВД заявили, что распространение наркотиков через интернет - это «гиперпроблема» России. В Национальном антинаркотическом союзе предложили силовикам организовать киберотделы по борьбе с наркотиками в виртуальном мире.