Новые федеральные эксперты присоединились к медиафоруму в Пскове

13:03, 04 декабря 2019, ПАИ

Новые федеральные эксперты присоединились к участию во II Псковском медиафоруме, который состоится 6 декабря на базе Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации его организаторы.

Так, к форуму присоединятся генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА «Россия Сегодня» Игорь Наймушин и другие спикеры.

Кроме этого, будет работать еще одна площадка, посвященная информационным атакам на рунет западных интернет-монополистов, модераторами которой станут гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев и колумнист ФАН Роман Носиков.

Для участия во II Псковском медиафоруме необходимо заполнить регистрационную форму в электронном виде. Ознакомиться с программой и условиями регистрации на медиафоруме можно здесь >>>

Официальный хештег II Псковского медиафорума: #медиафорум60.