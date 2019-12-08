Новогодний приём главы Пскова пройдёт 25 декабря

18:01, 08 декабря 2019, ПАИ

Приём главы Пскова в честь Нового года и Рождества состоится 25 декабря в Городском культурном центре. Торжество обойдётся бюджету в 100 тысяч рублей, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, компания-поставщик услуг питания должна будет обеспечить присутствие на столах угощений в виде холодных закусок, горячих блюд, десертов и напитков (морс, чай, вино).

В качестве закусок гостям подадут тарталетки с творожныс сыром и скумбрией холодного копчения, канапе из малосольной семги на бородинском хлебе, рулетики из грудинки с брусочками сыра, мешочки из теста фило с жареной курицей.

В меню горячих блюд вошли рулетики из свинины, курица на шпажке с соусом карри, котлеты щучьи в сметанном соусе. На десерт подадут профитроли со сгущёнкой и фрукты.

На приём пригласят 100 гостей.