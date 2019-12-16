Усиление ветра ожидается в Псковской области 16 декабря

12:15, 16 декабря 2019, ПАИ

16 декабря с 13:00 до 16:00 на территории Псковской области и в Пскове ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прес-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Специалисты МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна. Машину, по их словам, лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража - припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», - добавили в ведомстве.

В октябре 2019 года порывистый ветер стал причиной обрыва линий электропередач в Псковской области, падения деревьев, в том числе в областной столице.