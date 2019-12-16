0
12:32
Интернет-трафик псковских бизнес-клиентов Tele2 вырос в 2 раза
12:15
Усиление ветра ожидается в Псковской области 16 декабря
12:08
Великолучанка представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда 2020»
11:32
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
10:58
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
09:50
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
17:44
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
Еще новости
Общество

Усиление ветра ожидается в Псковской области 16 декабря

16 декабря с 13:00 до 16:00 на территории Псковской области и в Пскове ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прес-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области. 

Специалисты МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна. Машину, по их словам, лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража - припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», - добавили в ведомстве.

В октябре 2019 года порывистый ветер стал причиной обрыва линий электропередач в Псковской области, падения деревьев, в том числе в областной столице. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Интернет-трафик псковских бизнес-клиентов Tele2 вырос в 2 раза
16 декабря 2019
Интернет-трафик псковских бизнес-клиентов Tele2 вырос в 2 раза
Усиление ветра ожидается в Псковской области 16 декабря
16 декабря 2019
Усиление ветра ожидается в Псковской области 16 декабря
Великолучанка представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда 2020»
16 декабря 2019
Великолучанка представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда 2020»
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
16 декабря 2019
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
16 декабря 2019
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
16 декабря 2019
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
15 декабря 2019
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
15 декабря 2019
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы

Идет загрузка...