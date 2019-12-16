21 тонну польских груш уничтожили на полигоне в Острове

18:36, 16 декабря 2019, ПАИ

21 тонну незаконно ввезенных в Псковскую область польских груш уничтожили на полигоне в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Автомобиль с грушами прибыл в регион из Белоруссии в обход фитосанитарных постов и без документов на продукты. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. В результате вынесено постановление об административном правонарушении с назначением наказания в виде штрафа.