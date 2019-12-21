Ученые: В ядре Земли может быть железный «снег»

13:40, 21 декабря 2019, ПАИ

Ученые США и Китая из Техасского университета и Сычуаньского университета заявили, что на границе внешней и внутренней частей ядра существует слой суспензии, содержащей кристаллы железного «снега». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на журнал JGR Solid Earth.

По мнению экспертов, железный «снег» представляет собой крошечные частицы, которые образуются в жидком внешнем ядре и падают на поверхность твердого внутреннего, образуя на нем слой толщиной более 300 километров.

Специалисты также отметили, что подобные частицы являются причиной отклонений и замедлений реального движения упругих сейсмических волн от теоретических предсказаний, отмечается в исследовании.

Ученые сравнивают образование железного «снега» с процессами внутри магматических камер, когда в жидком расплаве кристаллизуются отдельные минералы и оседают на дно камеры.