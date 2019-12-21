0
14:40
Около 90 спортсменов собрали региональные соревнования по фигурному катанию в Пскове
13:40
Ученые: В ядре Земли может быть железный «снег»
12:44
Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове
22:36
Псковская область перевыполняет план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
21:29
Предприниматели пожаловались на затянувшийся ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове
20:32
Центр цифрового образования детей открылся в Пскове
19:20
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
Еще новости
Общество

Ученые: В ядре Земли может быть железный «снег»

Ученые США и Китая из Техасского университета и Сычуаньского университета заявили, что на границе внешней и внутренней частей ядра существует слой суспензии, содержащей кристаллы железного «снега». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на журнал JGR Solid Earth.

По мнению экспертов, железный «снег» представляет собой крошечные частицы, которые образуются в жидком внешнем ядре и падают на поверхность твердого внутреннего, образуя на нем слой толщиной более 300 километров.

Специалисты также отметили, что подобные частицы являются причиной отклонений и замедлений реального движения упругих сейсмических волн от теоретических предсказаний, отмечается в исследовании.

Ученые сравнивают образование железного «снега» с процессами внутри магматических камер, когда в жидком расплаве кристаллизуются отдельные минералы и оседают на дно камеры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Около 90 спортсменов собрали региональные соревнования по фигурному катанию в Пскове
21 декабря 2019
Около 90 спортсменов собрали региональные соревнования по фигурному катанию в Пскове
Ученые: В ядре Земли может быть железный «снег»
21 декабря 2019
Ученые: В ядре Земли может быть железный «снег»
Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове
21 декабря 2019
Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове
Псковская область перевыполняет план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
20 декабря 2019
Псковская область перевыполняет план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Предприниматели пожаловались на затянувшийся ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове
20 декабря 2019
Предприниматели пожаловались на затянувшийся ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Центр цифрового образования детей открылся в Пскове
20 декабря 2019
Центр цифрового образования детей открылся в Пскове
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
20 декабря 2019
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
Псковский губернатор спрогнозировал оценки эффективности для глав ряда районов
20 декабря 2019
Псковский губернатор спрогнозировал оценки эффективности для глав ряда районов

Идет загрузка...