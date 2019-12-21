С 1 января в России подорожает водка

18:02, 21 декабря 2019, ПАИ

С 1 января 2020 года в России минимальные розничные цены (МРЦ) на водку вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфин опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов, пишет ТАСС.

Министерство также установило минимальные закупочные цены у производителей на водку в размере 193 рубля за 0,5 литра, на бренди - 249 рублей, на коньяк - 342 рубля; минимальные закупочные цены у дистрибуторов предлагается установить в размере 199 рублей, 261 рубль и 359 рублей соответственно.

Кроме того, с 1 января минимальная стоимость этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, увеличится и составит 57 рублей за литр безводного спирта против действующей стоимости в 43 рубля.