0
09:45
Инфекционное отделение Псковской горбольницы модернизируют
09:19
С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских энергетиков
21:56
Новые машины скорой помощи переданы больницам Псковской области
19:18
«Праздник славный у ёлки главной» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:07
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
15:48
Ярмарка «ART-ель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:40
Около 90 спортсменов собрали региональные соревнования по фигурному катанию в Пскове
Еще новости
Общество

Инфекционное отделение Псковской горбольницы модернизируют

Фото пресс-службы администрации области

Первоочередные работы по модернизации инфекционного отделения Псковской городской больницы, на состояние которого пациенты жаловались в социальных сетях, поручил провести губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил во время своего визита в медицинское учреждение 21 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Глава региона подчеркнул, что в кратчайшие сроки нужно составить смету на выполнение первоочередных работ, в числе которых он назвал замену мебели и кроватей, окон и инженерных коммуникаций, перегородок в палатах, где лежат мамы с детьми, кроме того, губернатор отметил необходимость сделать палаты более просторными.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко обратила внимание на то, что в инфекционном отделении требует увеличить количество коек, но при имеющихся площадях сделать это невозможно.

Фото пресс-службы администрации области

С ней согласился главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев, который рассказал, что в периоды вспышек заболеваемости в рассчитанном на 88 коек отделении могут находиться до 170 пациентов.

Тогда Михаил Ведерников предложил рассмотреть большой проект, который бы предполагал строительство нового здания для инфекционного отделения либо возведения пристройки к существующему. «Сейчас никакие нормы не соблюдаются. Пациенты как в японском капсульном отеле располагаются. Надо идти от потребностей региона, будем ориентироваться на 200 коек в лечебном учреждении. От правильного функционирования инфекционного отделения зависит безопасность всего населения области», — заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Инфекционное отделение Псковской горбольницы модернизируют
22 декабря 2019
Инфекционное отделение Псковской горбольницы модернизируют
С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских энергетиков
22 декабря 2019
С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских энергетиков
Новые машины скорой помощи переданы больницам Псковской области
21 декабря 2019
Новые машины скорой помощи переданы больницам Псковской области
«Праздник славный у ёлки главной» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 декабря 2019
«Праздник славный у ёлки главной» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
21 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
Ярмарка «ART-ель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 декабря 2019
Ярмарка «ART-ель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Около 90 спортсменов собрали региональные соревнования по фигурному катанию в Пскове
21 декабря 2019
Около 90 спортсменов собрали региональные соревнования по фигурному катанию в Пскове
Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове
21 декабря 2019
Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове

Идет загрузка...