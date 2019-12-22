Инфекционное отделение Псковской горбольницы модернизируют

09:45, 22 декабря 2019, ПАИ

Первоочередные работы по модернизации инфекционного отделения Псковской городской больницы, на состояние которого пациенты жаловались в социальных сетях, поручил провести губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил во время своего визита в медицинское учреждение 21 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Глава региона подчеркнул, что в кратчайшие сроки нужно составить смету на выполнение первоочередных работ, в числе которых он назвал замену мебели и кроватей, окон и инженерных коммуникаций, перегородок в палатах, где лежат мамы с детьми, кроме того, губернатор отметил необходимость сделать палаты более просторными.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко обратила внимание на то, что в инфекционном отделении требует увеличить количество коек, но при имеющихся площадях сделать это невозможно.

С ней согласился главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев, который рассказал, что в периоды вспышек заболеваемости в рассчитанном на 88 коек отделении могут находиться до 170 пациентов.

Тогда Михаил Ведерников предложил рассмотреть большой проект, который бы предполагал строительство нового здания для инфекционного отделения либо возведения пристройки к существующему. «Сейчас никакие нормы не соблюдаются. Пациенты как в японском капсульном отеле располагаются. Надо идти от потребностей региона, будем ориентироваться на 200 коек в лечебном учреждении. От правильного функционирования инфекционного отделения зависит безопасность всего населения области», — заключил губернатор.