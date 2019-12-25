900 человек спасли псковские спасатели за год

11:55, 25 декабря 2019, ПАИ

«Уходящий год в очередной раз подтвердил высокий профессионализм нашей службы. Все испытания мы выдержали с достоинством и честью. Главное - это количество спасенных жизней», - заявил руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов на торжественном мероприятии по случаю Дня спасателя 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Филимонова, за 2019 год пожарные выезжали 9 тысяч раз на оперативные вызовы, выявили более 7 тысяч нарушений правил пожарной безопасности, потушили более 5 тысяч пожаров, ликвидировали последствия более 800 ДТП и спасли более 900 жизней.

Руководитель псковского МЧС подчеркнул, что за этот год удалось добиться снижения гибели людей на пожарах более чем на 20% и на воде на 19,5%. «Результаты нашей работы позволяют утверждать, что МЧС России уверенно обеспечивает безопасность наших граждан», - подчеркнул он.

Валерий Филимонов отметил, что большое значение ГУ МЧС придает работе с подрастающим поколением. Он напомнил, что в июне прошли межрегиональные соревнования «Школа безопасности», на которых центр «Патриот» занял первые места.

Руководитель псковского МЧС сообщил, что сейчас в регионе идет проектирование здания управления в кризисных ситуациях, а на вооружение подразделения поступают новые техника и оборудование. За оказываемую помощь в этом и других вопросах он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Особые слова благодарности Валерий Филимонов выразил ветеранам, многие из которых остаются в строю. Также глава псковского МЧС напомнил, что в следующем году МЧС России исполняется 30 лет.