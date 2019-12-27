Житель Великих Лук пожаловался губернатору на бессердечность учителей

16:27, 27 декабря 2019, ПАИ

Житель Великих Лук Олег Максимов пожаловался на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на бессердечность учителей, которые не помогают школьникам учиться, и вместо этого предлагают ходить к ним на платные факультативы.

По его словам, подобная ситуация возникла в средней образовательной школе №2 Великих Лук. «Ребенок подходит к учителю с просьбой помочь, а учитель вместо помощи предлагает платные факультативы», - заметил великолучанин.

При этом он напомнил, что в советские годы все школьники могли подойти к учителю за помощью. «Все мы учились в школе, все мы могли подойти к учителю с непонятными вопросами, и нам помогали в них разобраться», - отмечает житель Великих Лук. Великолучанин возмущён происходящим в школе и просит дать ему разъяснения по этому поводу.

Ответственным за разрешение вопроса назначен председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.