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Общество

«Неудобные вопросы» задали псковичи священникам

Фото Надежда Назарова

29 декабря в Никольском храме подворья Псково-Печерского монастыря прошла встреча с игуменом Августином, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря встретился с прихожанами по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Также в беседе приняли участие пациенты реалибитационного центра «Ручей», настоятель подворья отец Анатолий. Всего на мероприятие собрались 57 человек.

Фото Надежда Назарова

Священники ответили на «неудобные вопросы священнику», которые заранее поступили им по телефону, в личных сообщениях. Псковичи спрашивали, как они игумен и настоятель относятся к ЭКО, может ли священник благословлять гражданский брак, есть ли возможность у жены в период поста отказывать мужу в близости.

Фото Надежда Назарова

Третья встреча также запланирована.

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