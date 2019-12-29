«Неудобные вопросы» задали псковичи священникам

14:13, 29 декабря 2019, ПАИ

29 декабря в Никольском храме подворья Псково-Печерского монастыря прошла встреча с игуменом Августином, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря встретился с прихожанами по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Также в беседе приняли участие пациенты реалибитационного центра «Ручей», настоятель подворья отец Анатолий. Всего на мероприятие собрались 57 человек.

Священники ответили на «неудобные вопросы священнику», которые заранее поступили им по телефону, в личных сообщениях. Псковичи спрашивали, как они игумен и настоятель относятся к ЭКО, может ли священник благословлять гражданский брак, есть ли возможность у жены в период поста отказывать мужу в близости.

Третья встреча также запланирована.