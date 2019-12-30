Названы главные перемены в жизни россиян в этом году

09:23, 30 декабря 2019, ПАИ

В уходящем году самыми обсуждаемыми переменами в жизни жителей России стали повышение возраста выхода на пенсию и реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, пишет газета «Известия».

С 1 января 2019 года пенсионный возраст поднялся для женщин до 60 лет, а для мужчин – до 65. Одновременно с этим вступила в силу реформа в сфере ТКО, согласно которой в каждом субъекте должны появиться региональные операторы, а также схемы сбора, обработки и утилизации мусора.

Также россиянам запомнились рост НДС на 2%, новые правила диспансеризации, закон «Об ответственном обращении с животными» и о суверенном Рунете.