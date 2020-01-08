Рождественский фестиваль волшебных шаров прошёл в Пскове
7 января в Пскове на территории Финского парка прошёл Рождественский фестиваль волшебных шаров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Главным атрибутом праздника стали световые шарики, сияющие разноцветными огнями в руках зрителей.
Большая концертно-праздничная программа началась выступлениями маленьких артистов из группы «Веснушки», театра танца «Уникс», вокальной группы «Карамелька», ансамбля «Кудесницы», а также воспитанников центра «Бригантина». Псковичей также поздравил ансамбль эстрадной и народной песни «Забава».
Горожане увидели на сцене Финского парка масштабное огненно-пиротехническое и световое шоу от коллектива из Санкт-Петербурга.
Организатором праздника выступило управление культуры администрации Пскова.