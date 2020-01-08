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Мокрый снег прогнозируется в Псковской области в первый рабочий день нового года

9 января в Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области будет колебаться от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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