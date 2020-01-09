Сил, терпения и удачи пожелал псковичам Михаил Ведерников

10:14, 09 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в первый рабочий день 2020 года пожелал жителям региона сил, терпения и удачи. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Рабочие будни в 2020 году пришли быстрее снега», - заметил губернатор, выразив надежду, что все успели отдохнуть и набраться сил для продуктивной работы.

«Начинается новый, важный, интересный и еще более ответственный этап. Сил, терпения и удачи всем нам в этом году. Поехали!!!» - добавил Михаил Ведерников.