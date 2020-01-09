Трудоустройство бывших заключенных планируют упростить в России

11:07, 09 января 2020, ПАИ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приступила к разработке проекта, позволяющего заключенным трудоустроиться после освобождения, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Планируется, что осужденные смогут разместить свое резюме через личный кабинет на портале «Работа в России», где собран перечень доступных вакансий. Также желающие смогут отправлять на рассмотрение заявки работодателям для дальнейшего трудоустройства.

ФСИН уже разработала шаблон информационной карточки на портале и провела тестовые мероприятия. Таким образом, осужденный сможет взаимодействовать со своим работодателем. Сервис планируется запустить на портале «Работа в России» в 2020 году во всех учреждениях территориальных органов службы.