Старый Новый год отметят в псковском «Акваполисе» 12 января

13:45, 09 января 2020, ПАИ

12 января в 15:00 в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в честь празднования Старого Нового года состоится семейный праздник «Новый год - Ну, погоди». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации комплекса.

В частности, в рамках семейного праздника выступят вокальная студия «Карамелька», Дед Мороз и Снегурочка. Вход на мероприятие свободный.

Старый Новый год - дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Он празднуется в ночь с 13 на 14 января. Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря и Григорианского календаря - того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в XX-XXI веках составляет 13 дней.