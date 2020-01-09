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Общество

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует в Пскове

Фото Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует в Пскове с 10 января, сообщили Псковскому агентству информации в областном центре развития одаренных детей и юношества.

В регионе в школьном этапе олимпиады приняли участие 62 тыс. 814 учащихся среди 4-11 классов. А 633 школьника 8-11 классов прошли муниципальный этап, они примут участие в региональном этапе олимпиады, который продлится до конца февраля. Заключительным этапом станет федеральный.

Испытания для учащихся пройдут по 21 предмету. Первая олимпиада – по французскому языку — пройдет 10-11 января в Псковском государственном университете. 

Организатором выступает региональный оператор регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.

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