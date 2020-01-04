В Пскове отремонтируют участок объездной дороги под виадуком и улицу Боровую

20:47, 09 января 2020, ПАИ

Объявлены электронные аукционы на проведение ремонтных работ на улице Боровой и объездной дороге под виадуком. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, соответствующие извещения разметила администрация Пскова на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Объекты будут отремонтированы на средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Начальная цена контракта по ремонту объездной дороги под виадуком составляет около 19 млн рублей. На эти деньги будет отремонтирован участок протяженностью 750 метров. Подрядчик проведет фрезерование существующего покрытия на глубину до 5 см, отрегулирует высоту крышек люков, заменит бортовой камень, заасфальтирует дорогу, а также заменит асфальтовое покрытие тротуара и автобусной остановки, нанесет дорожную разметку. Восстановление зеленой зоны предусматривает устройство зеленых зон и обрезку кустарника.

Срок окончания работ по контракту - 28 августа 2020 года.

Стоимость ремонта улицы Боровой составит более 19 млн рублей. В нормативное состояние будет приведено около 1,9 километра дороги, в том числе 136 метров примыкания с улицей Карбышева. Проезжая часть подлежит фрезеровке, укладке выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтового покрытия. Также будут укреплены обочины, отремонтированы тротуары, автобусная остановка, нанесена разметка.

Срок окончания работ - 20 июля 2020 года.

В обоих контрактах гарантия на верхний слой покрытия составляет 4 года, на термопластик - 1 год, на бортовой камень - 2 года.