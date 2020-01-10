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Общество

Порфирий и Милорада стали самыми редкими именами для новорождённых в России

Порфирий и Милорада стали самыми редкими именами для новорождённых в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС).

Наиболее редкими мужскими именами оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а женскими - Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в 2019 году в России стали Артем, Александр, Михаил и Иван, а для девочек - София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Эти данные приводит ФНС.

С 2018 года, мальчиков в России рождается больше, чем девочек (51,45%). По 37% рождений приходится на первенца и второго ребенка в семье, в 17% случаев в семьях родился третий ребенок.

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