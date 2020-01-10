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Общество

Сергей Куклев: ПсковГУ готов вести обучение по актуальным направлениям

Начальник управления стратегического развития ПсковГУ Сергей Куклев. Фото Дарьи Хватковой

Псковский государственный университет готов обучать всех желающих по актуальным направлениям, заявил начальник управления стратегического развития вуза Сергей Куклев в ходе пресс-конференции 10 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Безусловно, Министерство образования и науки будет объявлять аналогичные конкурсы, и мы готовы принимать запросы на те актуальные компетенции, которые сегодня востребованы у жителей региона, и при этом поддерживать существующие направления, потому что на них есть государственный спрос», — отметил он.

Псковский государственный университет выиграл грант на реализацию семи бесплатных программ повышения квалификации. Они реализуются в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

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