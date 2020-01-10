Сергей Куклев: ПсковГУ готов вести обучение по актуальным направлениям

15:44, 10 января 2020, ПАИ

Псковский государственный университет готов обучать всех желающих по актуальным направлениям, заявил начальник управления стратегического развития вуза Сергей Куклев в ходе пресс-конференции 10 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Безусловно, Министерство образования и науки будет объявлять аналогичные конкурсы, и мы готовы принимать запросы на те актуальные компетенции, которые сегодня востребованы у жителей региона, и при этом поддерживать существующие направления, потому что на них есть государственный спрос», — отметил он.

Псковский государственный университет выиграл грант на реализацию семи бесплатных программ повышения квалификации. Они реализуются в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».