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Общество

Единый реестр турагентов может появиться в России

Единый федеральный реестр турагентов может появиться в России. Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает соответствующие изменения в закон об основах туристской деятельности. 

Согласно проекту закона, опубликованном в «Системе обеспечения законодательной деятельности», вносить сведения о турагенте в указанный реестр будет вносить туроператор.

Кроме этого, в реестре будет доступна информация об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом, а также о прекращении полномочий турагента на передачу полномочий субагентам.

Подчеркивается, что эти сведения должны появляться и в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления указанных событий.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и данным туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта.

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