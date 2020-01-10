Единый реестр турагентов может появиться в России

22:25, 10 января 2020, ПАИ

Единый федеральный реестр турагентов может появиться в России. Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает соответствующие изменения в закон об основах туристской деятельности.

Согласно проекту закона, опубликованном в «Системе обеспечения законодательной деятельности», вносить сведения о турагенте в указанный реестр будет вносить туроператор.

Кроме этого, в реестре будет доступна информация об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом, а также о прекращении полномочий турагента на передачу полномочий субагентам.

Подчеркивается, что эти сведения должны появляться и в личном кабинете туроператора в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления указанных событий.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре является подтверждением того, что между турагентом и данным туроператором заключен договор о реализации и продвижении турпродукта.