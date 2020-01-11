Изменится система оценок в школьных аттестатах

14:10, 11 января 2020, ПАИ

В России изменится система оценок в школьных аттестатах, сообщила в интервью «Российской газете» министр просвещения Ольга Васильева.

В некоторых школах уже давно используют «зачет» - «незачет», или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: «5», «4», «3», отметила она.

«Сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура», - уточнила Ольга Васильева. - Подчеркну: выбор останется за школой. Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на «отлично» , но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно».