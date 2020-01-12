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Общество

Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин. Фото Управления пресс-службы и информации президента

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 12 января. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Созданная почти 300 лет назад, Российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии – твёрдо отстаивать верховенство Закона, интересы граждан и государства», – подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что от профессионализма сотрудников прокуратуры, их ответственного отношения к своим обязанностям, честности и личной порядочности во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, надёжное обеспечение прав и свобод человека, доверие людей к правоохранительным органам.

Особые слова признательности президент направил ветеранам прокурорского корпуса, которые «за годы серьёзной, востребованной работы неизменно демонстрировали компетентность, берегли честь мундира, достойно служили Отечеству».

«Убеждён, приверженность лучшим традициям предшественников, преданность долгу и общественному благу и впредь будут помогать вам в решении важных задач, стоящих перед органами прокуратуры России», – добавил Владимир Путин.

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