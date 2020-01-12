Рождественский спектакль показали воспитанникам порховских социальных учреждений
Воспитанникам Порховского детского реабилитационного центра и детского психоневрологического интерната села Бельское Устье показали рождественский спектакль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Артисты Санкт-Петербургской детской филармонии представили детями музыкальный спектакль «Золотое веретено» по мотивам русских народных сказок. Также с рождественским праздником детей поздравил благочинный Порховского церковного округа, иерей Виктор Шелухов.
По окончании дети и артисты традиционно обменялись подарками, добавили в епархии.