Оценка «зачтено» появится в российских школьных аттестатах

14:54, 12 января 2020, ПАИ

Министерство просвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, который позволит закрепить право школы ставить «зачтено». Как пишет «Российская газета», об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

Поставить в аттестаты «зачтено» можно будет по изобразительному искусству, музыке и физкультуре. «Выбор останется за школой. Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», – рассказала министр.

Ольга Васильева обратила внимание на то, что в некоторых школах уже давно используют «зачет», «незачет» или 100-балльную систему. «Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: «5», «4», «3», – добавила министр.