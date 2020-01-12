0
17:25
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
15:50
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
11:54
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
10:59
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
09:00
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
16:50
Снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области 12 января
14:40
Телеведущий Андрей Малахов побывал в Псково-Печерском монастыре (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Оценка «зачтено» появится в российских школьных аттестатах

Министерство просвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, который позволит закрепить право школы ставить «зачтено». Как пишет «Российская газета», об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

Поставить в аттестаты «зачтено» можно будет по изобразительному искусству, музыке и физкультуре. «Выбор останется за школой. Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», – рассказала министр.

Ольга Васильева обратила внимание на то, что в некоторых школах уже давно используют «зачет», «незачет» или 100-балльную систему. «Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: «5», «4», «3», – добавила министр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
12 января 2020
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
12 января 2020
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
12 января 2020
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
12 января 2020
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
12 января 2020
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
Снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области 12 января
11 января 2020
Снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области 12 января
Телеведущий Андрей Малахов побывал в Псково-Печерском монастыре (ВИДЕО)
11 января 2020
Телеведущий Андрей Малахов побывал в Псково-Печерском монастыре (ВИДЕО)
Василий Осипов поручил подрядчику ускорить темп реконструкции псковской областной библиотеки
11 января 2020
Василий Осипов поручил подрядчику ускорить темп реконструкции псковской областной библиотеки

Идет загрузка...