Акция на охлаждённую продукцию началась в магазинах «Птицефабрики Псковской»

11:37, 15 января 2020, ПАИ

С 15 по 28 января в магазинах фирменной торговли «Птицефабрики Псковской» проходит акция на охлажденную продукцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Куриное охлажденное бедро обойдется покупателям в 130 рублей за килограмм, охлаждённый набор для чахохбили - в 129 рублей за килограмм.

Адреса магазинов фирменной торговли:

- Псковский район, д. Тямша (магазин при Птицефабрике);

- улица Коммунальная, 57а (Рынок «Нива»);

- улица Коммунальная, 68 (ТК «Балтийский»);

- Рижский проспект, 44 («Маяк»);

- улица Воровского, 6 (Центральный рынок);

- улица Гражданская, 10;

- улица Текстильная, 1(у "Семейного магнита");

- Октябрьский проспект, 31.

- улица Кузбасской дивизии, 19 (ТРК «Акваполис», фреш-маркет «Корзинка»).

Остров:

- улица 1 мая 19а (Дом торговли)

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 44-00-60.