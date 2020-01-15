Акция на охлаждённую продукцию началась в магазинах «Птицефабрики Псковской»
С 15 по 28 января в магазинах фирменной торговли «Птицефабрики Псковской» проходит акция на охлажденную продукцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.
Куриное охлажденное бедро обойдется покупателям в 130 рублей за килограмм, охлаждённый набор для чахохбили - в 129 рублей за килограмм.
Адреса магазинов фирменной торговли:
- Псковский район, д. Тямша (магазин при Птицефабрике);
- улица Коммунальная, 57а (Рынок «Нива»);
- улица Коммунальная, 68 (ТК «Балтийский»);
- Рижский проспект, 44 («Маяк»);
- улица Воровского, 6 (Центральный рынок);
- улица Гражданская, 10;
- улица Текстильная, 1(у "Семейного магнита");
- Октябрьский проспект, 31.
- улица Кузбасской дивизии, 19 (ТРК «Акваполис», фреш-маркет «Корзинка»).
Остров:
- улица 1 мая 19а (Дом торговли)
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 44-00-60.