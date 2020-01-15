На 5% вырос спрос на отдых в санаториях Псковской области

18:32, 15 января 2020, ПАИ

Спрос на отдых в санаториях Псковской области вырос на 5% по сравнению с предыдущим годом, сообщает туристический портал Турстат со ссылкой на рейтинг спроса самых популярных курортов и регионов для санаторно-курортного оздоровительного и лечебного отдыха по итогам 2019 года.

Возглавили рейтинг санаторных регионов России Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область и Башкортостан. Псковская область вошла в топ-60 этого рейтинга.

В прошлом году для оздоровительного отдыха туристы приобретали путевки в санатории в среднем на 10-12 дней. Тенденцией отдыха в санаториях в 2019 году стал рост популярности туров выходного дня, отметили эксперты.