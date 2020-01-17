Центр поддержки кинематографии в Псковской области приглашает к сотрудничеству кинокомпании

18:06, 17 января 2020, ПАИ

Центр поддержки кинематографии, созданный при Театрально-концертной дирекции (ТКД) Псковской области, приглашает кинокомпании к сотрудничеству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ТКД.

Псковская область входит в число российских регионов с системой рибейтов в кино, когда часть затрат, потраченных киностудиями на съемки, возвращается из бюджета регионов, на территории которых они проводились.

В мае 2019 года администрация области подписала соглашение, согласно которому, на базе Театрально-концертной дирекции создан «Центр поддержки кинематографии». Он получил все полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона.

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Театрально-концертной дирекции.