На принудительное лечение отправили судебные приставы больного туберкулёзом жителя Печорского района
На принудительное лечение отправили судебные приставы больного туберкулёзом жителя Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Житель Печорского района отказывался от лечения, подвергая, таким образом, опасности жизнь и здоровье других граждан.
Судебное решение, поступившее приставам, подлежало немедленному исполнению, поэтому сотрудники ведомства выехали по месту проживания мужчины и доставили его в противотуберкулезный диспансер. Принудительная госпитализация больного проводилась при участии медицинских работников Псковской станции скорой медицинской помощи.