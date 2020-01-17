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Общество

На принудительное лечение отправили судебные приставы больного туберкулёзом жителя Печорского района

На принудительное лечение отправили судебные приставы больного туберкулёзом жителя Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

Житель Печорского района отказывался от лечения, подвергая, таким образом, опасности жизнь и здоровье других граждан.

Судебное решение, поступившее приставам, подлежало немедленному исполнению, поэтому сотрудники ведомства выехали по месту проживания мужчины и доставили его в противотуберкулезный диспансер. Принудительная госпитализация больного проводилась при участии медицинских работников Псковской станции скорой медицинской помощи.

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