Главную проблему в сфере ЖКХ назвали жители России

20:32, 17 января 2020, ПАИ

По итогам прошлого года в России содержание и ремонт жилых домов названы основными проблемами в сфере ЖКХ, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «ЖКХ Контроль», который собирает жалобы россиян онлайн и в своих приемных по всей стране.

По данным экспертов, в 2019 году доля таких жалоб составила около 19%. Отмечается, что это связано с нехваткой средств управляющих компаний на текущий ремонт и противоречиями в законодательстве, которые регулируют сферу ЖКХ.

Кроме того, граждане России недовольны стоимостью коммунальных услуг и ошибками в платежных квитанциях.

В целом жалобы на управление домами и взаимоотношения с управляющими компаниями, состояние и ремонт домов составляют треть от всех обращений. В год организация в общей сложности получает около 40 тысяч жалоб.