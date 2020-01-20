В Стругах Красных полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли почти 17 кг запрещенных веществ

17:47, 20 января 2020, ПАИ

В поселке Струги Красные полицейские ликвидировали подпольную наркотическую лабораторию и задержали ранее судимого 35-летнего петербуржца, который занимался производством запрещенных веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При обыске у задержанного мужчины был обнаружен пакет с психотропным веществом общей массой 1 килограмм 938,9 грамма. В подпольной нарколаборатории обнаружены химические реактивы, специальные приспособления и оборудование, которые использовались для производства наркотических средств. Также были изъяты 15 килограммов 309 граммов амфетамина, составляет особо крупный размер.

Теперь задержанному грозит от 15 до 20 лет лишения свободы по статье 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).