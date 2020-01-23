Более 500 млн рублей сэкономили в Псковской области при проведении госзакупок в 2019 году

18:00, 23 января 2020, ПАИ

По итогам прошлого года в Псковской области при проведении государственных закупок удалось сэкономить 514,5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из общей суммы более 340 млн рублей составила экономия при централизованных закупках, которые проводит комитет по закупкам Псковской области.

В течение года главным способом определения поставщиков товаров и услуг в области был электронный аукцион. Этим способом реализованы 98% всех закупок в количественном выражении и 93% - в ценовом.