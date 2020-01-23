0
21:10
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
20:05
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
19:30
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
17:58
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
17:11
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
17:01
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
16:27
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
Еще новости
Общество

Более 500 млн рублей сэкономили в Псковской области при проведении госзакупок в 2019 году

По итогам прошлого года в Псковской области при проведении государственных закупок удалось сэкономить 514,5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из общей суммы более 340 млн рублей составила экономия при централизованных закупках, которые проводит комитет по закупкам Псковской области.

В течение года главным способом определения поставщиков товаров и услуг в области был электронный аукцион. Этим способом реализованы 98% всех закупок в количественном выражении и 93% - в ценовом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
23 января 2020
Темпы роста цен снизились в 2,1 раза за прошедший год в Псковской области
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
23 января 2020
Меньше суток потребовалось на монтаж «лежачих полицейских» в Пскове с момента обращения горожан к губернатору
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
23 января 2020
Около 4 тысяч тонн рыбы выловили в Псковско-Чудском озере в 2019 году
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
23 января 2020
Общественники выяснили, сколько килограммов грязи на псковских дорогах
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
23 января 2020
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
23 января 2020
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
23 января 2020
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 января 2020
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...